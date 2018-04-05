Идентичные близнецы кажутся полностью одинаковыми, но это пока вы не поставите их рядом друг с другом.

Идентичные близнецы кажутся полностью одинаковыми, но это пока вы не поставите их рядом друг с другом. Даже невзирая на общую яйцеклетку, их организмы развиваются немного по-разному, поэтому кое-какие отличия между ними имеются. Это превосходно продемонстрировал лондонский фотограф Питер Зелевски (Peter Zelewski) в своём проекте «Alike But Not Alike», в рамках которого он фотографировал близнецов на улицах Лондона, чтобы подчеркнуть их сходство, но особенно их различия. Найдёте 5 отличий?