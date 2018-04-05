Настя Каменских порадовала новым фото в пижаме

После эффектного выступления на концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", где Настя Каменских засветила новую прическу и представила песню "Держи", звезда отправилась на отдых. Там певица делает пикантные снимки, которыми активно делится с поклонниками.

На этот раз Настя Каменских позировала перед камерой в туалете. Звезда игриво прикрыла лицо руками. При этом певица одета в шорты и нижнее белье.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 4 Апр 2018 в 9:50 PDT

Настя Каменских прикрыла грудь розовым полотенцем, обнажив при этом живот. Обыденная прическа, маска для сна и розовая пижама свидетельствуют о том, что звезда только проснулась.

За считанные часы более 60 тысяч подписчиков знаменитости облюбовали новое сообщение. Сторонники Насти Каменских разделились в комментариях на два лагеря: одни не сдерживали комплиментов, а остальные посоветовали певице еще не делать фото живота, поскольку ей еще нужно поработать над своим телом.