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Настя Каменских порадовала новым фото в пижаме

Настя Каменских
12:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских показала, как она выглядит утром.

После эффектного выступления на концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", где Настя Каменских засветила новую прическу и представила песню "Держи", звезда отправилась на отдых. Там певица делает пикантные снимки, которыми активно делится с поклонниками.

На этот раз Настя Каменских позировала перед камерой в туалете. Звезда игриво прикрыла лицо руками. При этом певица одета в шорты и нижнее белье.

Настя Каменских прикрыла грудь розовым полотенцем, обнажив при этом живот. Обыденная прическа, маска для сна и розовая пижама свидетельствуют о том, что звезда только проснулась.

За считанные часы более 60 тысяч подписчиков знаменитости облюбовали новое сообщение. Сторонники Насти Каменских разделились в комментариях на два лагеря: одни не сдерживали комплиментов, а остальные посоветовали певице еще не делать фото живота, поскольку ей еще нужно поработать над своим телом.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Настя Каменских, Певица, Фото, Фото утром.
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