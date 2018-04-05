Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз впечатлила поклонников участием в очень горячей фотосессии.

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз впечатлила поклонников участием в очень горячей фотосессии. Модель Лили-Роуз Депп не унывает после расставания с бойфрендом, и уже согрелась в очень горячей откровенной фотосессии. Фото появились в Instagram People Stars. 18-летняя Лили-Роуз позировала на пляже Малибу в одном сером пальто и без белья. Если приглядеться к фото, то видно, что на девушке действительно нет бюстгальтера, но зато имеются трусики. Кроме того, в распоряжение папарацци попали еще и фото красотки в белом платье - наверное, после съемок.