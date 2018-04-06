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Снимок Насти Каменских в пижаме вызвал споры

Настя Каменских
10:02 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица сделал фото на отдыхе в теплых станах.

Певица Настя Каменских, которая недавно порадовала премьерой клипа на трек "Дай мне", продолжает делиться с поклонниками на странице в Instagram фотографиями с отдыха. Артистка отправилась в теплые края. Где именно Настя проводит свой отпуск, пока неизвестно.

Каменских опубликовала фото, на котором предстала в шелковой пижаме и маске для сна. Певица демонстрирует обнаженный животик.

Подписчики во мнениях разделились: "Животик кругленький становится", "Не красивое фото. Живот широкий получился", "Живот пока выставлять рановато, срочно нужен пресс", "Была худее", "Не надо худеть. Держать эту форму и все", "Идеальная фигура девушки...не жирная, не худая...прекрасная", – комментируют пользователи.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Настя Каменских, Обсуждения, Певица, Фигура.
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