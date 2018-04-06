Битва образов: Злата Огневич и Мария Яремчук в брючных костюмах на вечеринке во Львове

Недавно во Львове состоялось открытие Гранд-Готеля. Среди приглашенных гостей была замечена не только Пэрис Хилтон, но и украинские знаменитости – Мария Яремчук, Злата Огневич, Катя Осадчая и другие. Для светского мероприятия Мария Яремчук и Злата Огневич выбрали стильные брючные костюмы. Огневич выбрала белый наряд от Theory и шляпку от SODADE, а Яремчук – образ от украинского бренда Navro (дизайнер Ольга Навроцкая) и головной убор от Shmelevsky (дизайнер молодого украинского бренда Стас Шмелевский). В отличие от Златы, Мария под жакет надела черный топ. "Дорослим дівчаткам теж потрібна фея. І в мене вона є! Улюблений стиліст Kristina Ivchenko", – написала Злата на странице в Instagram.