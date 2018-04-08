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Сергей Бабкин поделился снимком с празднования Пасхи

Сергей Бабкин с семьей
18:18 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 8 апреля, весь православный мир празднует Пасху.

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин поделился новым снимком в своем Instagram. Певец показал, как его семья ходила в церковь на Пасху. На фото он запечатлен вместе с женой и двумя детьми. 

Немного позже его жена Снежана Бабкина опубликовала похожую фотографию, поздравив всех и пожелав "Мира и Крепости Вашим домам".

Отметим, что знаменитая семья отмечает Пасху в своем родном городе Харькове, где  проживает уже много лет. 

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Новости шоу бизнеса, Пасха, Пасха 2018, Семья Бабкиных, Семья Сергея Бабкина, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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