Сергей Бабкин поделился снимком с празднования Пасхи

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин поделился новым снимком в своем Instagram. Певец показал, как его семья ходила в церковь на Пасху. На фото он запечатлен вместе с женой и двумя детьми.

Немного позже его жена Снежана Бабкина опубликовала похожую фотографию, поздравив всех и пожелав "Мира и Крепости Вашим домам".

Отметим, что знаменитая семья отмечает Пасху в своем родном городе Харькове, где проживает уже много лет.