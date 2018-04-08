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Сергей Бабкин поделился снимком с празднования Пасхи
18:18 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Сегодня, 8 апреля, весь православный мир празднует Пасху.
Известный украинский музыкант Сергей Бабкин поделился новым снимком в своем Instagram. Певец показал, как его семья ходила в церковь на Пасху. На фото он запечатлен вместе с женой и двумя детьми.
Немного позже его жена Снежана Бабкина опубликовала похожую фотографию, поздравив всех и пожелав "Мира и Крепости Вашим домам".
Отметим, что знаменитая семья отмечает Пасху в своем родном городе Харькове, где проживает уже много лет.
Telegraf.com.ua