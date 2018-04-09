Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко проводит переговоры с главой МИД Турции в Стамбуле Порошенко проводит переговоры с главой МИД Турции в Стамбуле
Новости: "Доступные лекарства": Гройсман хочет расширить программу "Доступные лекарства": Гройсман хочет расширить программу
Новости: "Реал" - "Ювентус": матч обслужит английская бригада арбитров "Реал" - "Ювентус": матч обслужит английская бригада арбитров
Новости: Ученые назвали возможную причину второго Большого взрыва Ученые назвали возможную причину второго Большого взрыва
X

Актер Джейсон Стэтхэм рассказал о своем погружении к акулам

Джейсон Стэтхэм
15:57 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ради новой роли голливудский актер Джейсон Стэтхэм погрузился к акулам.

Во время подготовки к съемкам фантастического боевика "МЭГ", посвященного столкновению человека с доисторической акулой, исполнителю главной роли Джейсону Стэтхэму довелось совершать тренировочные погружения в глубины океана и кормить из рук трехметровых акул. Своими впечатлениями актер поделился в интервью изданию Entertainment Weekly.

"Знаете, это забавно, потому что ты волнуешься, пока находишься на лодке. Но как только погружаешься под воду, все становится совсем по-другому. Ты совершенно расслабляешься, и когда находишься в их среде обитания, чувствуешь себя совершенно спокойно, тревога полностью уходит. Это замечательный опыт. Весь страх, точнее то, что вы воспринимаете как страх существует лишь в вашем собственном воображении и лишь до того момента, когда вы спуститесь туда к ним. Плавать там с другими дайверами - это феноменально. Это одно из сильнейших впечатлений в жизни, во всяком случае, для меня лично. Я большой фанат дайвинга. Где бы я ни был, если у меня есть шанс погрузиться в океан, я это делаю", - рассказал Джейсон Стэтхэм.

В картине также снимались Рэйн Уилсон, Роберт Тейлор, Ли Бинбин, Клифф Кертис, Джессика МакНэми, Олафур Дарри Олафссон, Маси Ока, Пейдж Кеннеди и другие актеры. Релиз картины намечен на август 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Голливудские актеры, Голливудские фильмы, Джейсон Стэтхэм, Джейсон Стэтхэм кормил акул, Джессика МакНэми, Клифф Кертис, Ли Бинбин, Маси Ока, Олафур Дарри Олафссон, Пейдж Кеннеди, Роберт Тейлор, Рэйн Уилсон, Фантастический боевик "МЭГ".
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Скандальная Ольга Бузова посмеялась над одним из своих слушателей Самые честные кадры: фотограф снимает жизнь простых людей на iPhone (Фото) Как выглядели сестры Кардашьян до и после пластических операций

Последние новости

УПЛ: "Карпаты" одержали победу над "Зиркой" во Львове В Чернигове расписали крестами здание Ассоциации мусульман Названы самые полезные свойства лимонного сока
Сегодня читают
01 Отвергнуть цивилизацию: как живет первобытное племя XXI века (Видео)
02 Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)
03 Телескоп Hubble обнаружил сверхгигантскую синюю звезду
04 Ученые сделали снимок ледяного Байкала с помощью спутника
05 Голос страны 8 сезон: чем порадовал зрителей 11 выпуск шоу (Видео)
Новости сегодня
17:33 Мейвезер - о скандале вокруг нападения МакГрегора на автобус с Нурмагомедовым
17:26 В Антарктике впервые собрали урожай овощей
17:12 Какие украшения носит Кейт Миддлтон (Фото)
17:10 Сегодня день рождения Кристен Стюарт: лучшие роли актрисы
17:07 Торрес принял решение покинуть "Атлетико"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло
Новости: Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс
Новости: СМИ: Ким Чен Ын готов обсуждать проблему денуклеаризации Лидер КНДР готов обсуждать проблему денуклеаризации
Новости: Модель Белла Хадид стала знойной блондинкой Модель Белла Хадид стала знойной блондинкой
Добавить комментарий
0