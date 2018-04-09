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Светлана Лобода показала обручальное кольцо на пальце
18:29 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Беременная Светлана Лобода тайно скрывает имя отца своего второго ребенка.
На странице Светланы Лободы в Instagram появилось фото, где артистка изображена с кольцом на безымянном пальце.
Никакой информации о том, вышла ли певица замуж уже, или только запланировала свадьбу, нет. Как и данных о ее избраннике.
Все подробности своей личной жизни Лобода держит в тайне. По данным СМИ, отцом ее второго ребенка может быть лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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