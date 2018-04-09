Светлана Лобода показала обручальное кольцо на пальце

На странице Светланы Лободы в Instagram появилось фото, где артистка изображена с кольцом на безымянном пальце.

Никакой информации о том, вышла ли певица замуж уже, или только запланировала свадьбу, нет. Как и данных о ее избраннике.

Все подробности своей личной жизни Лобода держит в тайне. По данным СМИ, отцом ее второго ребенка может быть лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.