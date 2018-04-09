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Светлана Лобода опубликовала новый снимок с дочерью
16:51 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Дочери певицы сегодня исполнилось семь лет.
Знаменитая певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото с дочерью Евангелиной.
"Эта маленькая девочка стала мне большим другом. Как мама я учу её быть доброй и отзывчивой, любить ближнего и уметь сострадать, отдавать последнее тем, кто нуждается ...и помнить, что Бог даёт нам крылья для того, чтобы взлететь и корни, для того, чтобы знать куда возвращаться... с Днем Твоего Рождения, моя любимая девочка. Пусть ангелы хранят тебя", – подписала фото певица.
Евангелина – дочь Светланы от хореографа Андрея Царя.
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