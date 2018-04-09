Светлана Лобода опубликовала новый снимок с дочерью

Знаменитая певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото с дочерью Евангелиной.

"Эта маленькая девочка стала мне большим другом. Как мама я учу её быть доброй и отзывчивой, любить ближнего и уметь сострадать, отдавать последнее тем, кто нуждается ...и помнить, что Бог даёт нам крылья для того, чтобы взлететь и корни, для того, чтобы знать куда возвращаться... с Днем Твоего Рождения, моя любимая девочка. Пусть ангелы хранят тебя", – подписала фото певица.

Евангелина – дочь Светланы от хореографа Андрея Царя.