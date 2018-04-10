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Ушел из жизни актер, озвучивший "Утиные истории" и "Винни-Пуха"

Чак Мак-Канн
16:18 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 9 апреля умер американский актер Чак Мак-Канн.

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, скончался комик Чак Мак-Канн. 

Ему было 83 года. Он умер из-за хронической сердечной недостаточности. О смерти объявил его агент Эдвард Лоцци.

Актер озвучил несколько шоу для детского телевидения. Его голосом говорили персонажи таких мультфильмов и видеоигр, как "Гарфилд шоу", "Новые приключения Винни-Пуха" и "Утиные истории".

Мак-Канн также снялся в сериалах "Маленький домик в прериях", "Бонанца" и "Коломбо".

Чак Мак-Канн был близким другом основателя Playboy Хью Хефнера и участвовал в создании нескольких видео для журнала.

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Новости шоу бизнеса, Актер Чак Мак-Канн, Умер Чак Мак-Канн, Утиные истории, Чак Мак-Канн.
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