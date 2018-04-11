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Надежда Дорофеева примеряла комбинезон от дорогого бренда

Смотрите фото (3)
Надежда Дорофеева
10:53 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Надя Дорофеева надела модный комбинезон за 4500 гривен.

Певица Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ на "Лиге смеха". На странице в Instagram солистка группы "Время и Стекло" похвасталась модной обновкой. Надежда примерила наряд от бренда 7/11 Seven Eleven.

Артистка предстала в оригинальном черном комбинезоне, стоимостью 4500 гривен, под который подобрала белую блузку. Свой образ певица дополнила кепкой.

"Ты здесь немного похожа на монашку", "Такой прикольный костюм", "Классный костюмчик", "Очень крутой образ! Нереальная!", "Невероятная", "Прикольный прикид", "Восхитительная", – комментируют поклонники.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Комбинезон, Лига смеха, Надежда Дорофеева, Образ, Певица.
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