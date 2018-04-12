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Надежда Дорофеева похвасталась стильным весенним образом
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13:16 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Свой наряд певица дополнила розовыми лодочками.
Певица Надя Дорофеева продемонстрировала стильный и модный образ на "Лиге смеха". На странице в Instagram солистка группы "Время и Стекло" похвасталась обновками.
Надежда надела двухцветную oversize-рубашку с открытой линией плеча и завязками на рукавах от украинского бренда Katimo Clothes, стоимостью 2000 гривен, и голубые укороченные джинсы от TAGO.
Свой наряд артистка дополнила розовыми лодочками.
"Надя ты такая красотка", "Красивая, идеальная", "Крутой стиль", – комментируют пользователи.
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