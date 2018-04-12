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Надежда Дорофеева похвасталась стильным весенним образом

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Надежда Дорофеева
13:16 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Свой наряд певица дополнила розовыми лодочками.

Певица Надя Дорофеева продемонстрировала стильный и модный образ на "Лиге смеха". На странице в Instagram солистка группы "Время и Стекло" похвасталась обновками.

Надежда надела двухцветную oversize-рубашку с открытой линией плеча и завязками на рукавах от украинского бренда Katimo Clothes, стоимостью 2000 гривен, и голубые укороченные джинсы от TAGO.

Свой наряд артистка дополнила розовыми лодочками.

"Надя ты такая красотка", "Красивая, идеальная", "Крутой стиль", – комментируют пользователи.

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Новости шоу бизнеса, Весенний образ, Лига смеха, Надежда Дорофеева, Наряд, Певица.
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