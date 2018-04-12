https://telegraf.com.ua/files/2018/04/12173_max-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4007637-vedushhiy-shou-holostyak-pokazal-zhenu-i-mladshego-syina.html
Ведущий шоу "Холостяк" показал жену и младшего сына
Смотрите фото (3)
16:50 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Ведущий шоу "Холостяк" Гриша Решетник порадовал новыми фото из семейного архива.
В Инстаграме Гриша Решетник похвастался совместным снимком с женой, а также показал подросшего младшего сыночка.
Под фото с женой Кристиной телеведущий написал: "Свята закінчуються, але схоже ми встигли, ну майже все)) А як ви відсвяткували? Так, як планували?".
А снимок с младшим сыном Григорий подписал следующим образом: "Dimatik)) А что вы знаете о стиле? С дедушкой можно все! #димарешетник #зарулем #и #с #бабочкой".
В комментариях супругу и сына Григория Решетника искупали в комплиментах.
Telegraf.com.ua