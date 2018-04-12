Ведущий шоу "Холостяк" показал жену и младшего сына

В Инстаграме Гриша Решетник похвастался совместным снимком с женой, а также показал подросшего младшего сыночка.

Под фото с женой Кристиной телеведущий написал: "Свята закінчуються, але схоже ми встигли, ну майже все)) А як ви відсвяткували? Так, як планували?".

А снимок с младшим сыном Григорий подписал следующим образом: "Dimatik)) А что вы знаете о стиле? С дедушкой можно все! #димарешетник #зарулем #и #с #бабочкой".

В комментариях супругу и сына Григория Решетника искупали в комплиментах.