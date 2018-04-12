Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман об РФ: К Украине применено абсолютно новое оружие Гройсман об РФ: К Украине применено абсолютно новое оружие
Новости: Повышение минималки: НБУ дали прогноз по инфляции Повышение минималки: НБУ дали прогноз по инфляции
Новости: Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение на ринг Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение на ринг
Новости: День космонавтики: удивительные снимки Земли из космоса (Фото) День космонавтики: удивительные снимки Земли из космоса (Фото)
X

Ведущий шоу "Холостяк" показал жену и младшего сына

Смотрите фото (3)
Гриша Решетник
16:50 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ведущий шоу "Холостяк" Гриша Решетник порадовал новыми фото из семейного архива.

В Инстаграме Гриша Решетник похвастался совместным снимком с женой, а также показал подросшего младшего сыночка.

Под фото с женой Кристиной телеведущий написал: "Свята закінчуються, але схоже ми встигли, ну майже все)) А як ви відсвяткували? Так, як планували?".

А снимок с младшим сыном Григорий подписал следующим образом: "Dimatik)) А что вы знаете о стиле? С дедушкой можно все! #димарешетник #зарулем #и #с #бабочкой".

В комментариях супругу и сына Григория Решетника искупали в комплиментах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Ведущий шоу "Холостяк", Гриша Решетник, Жена Гриши Решетника, Семья Гриши Решетника, Сын Гриши Решетника.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Инсайдер рассказал о реакции Хлои Кардашьян на измену Тристана Томпсона Ирина Дубцова рассказала о слухах о своем похудении "Від пацанки до панянки" 3 сезон 8 выпуск: участницы приняли участие в конкурсе красоты (Видео)

Последние новости

Дюбеф: Бой Пакьяо - Ломаченко проще организовать, чем поединок с Кроуфордом Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов "Интер" хочет после подписания украинского вратаря Лунина отправить его в аренду
Сегодня читают
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 Молдова попросит Киев о коридоре для вывода войск РФ из Приднестровья
03 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
04 Почему орбиты всех планет Солнечной системы находятся в одной плоскости
05 Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)
Новости сегодня
17:37 Турецкая компания будет ремонтировать дороги в Украине
17:35 Глаз не оторвать: самые красивые достопримечательности Норвегии (Фото)
17:35 Журналистов выгнали из пресс-зоны "Сантьяго Бернабеу" из-за конфликта
17:30 "Мыши съели": в Аргентине у полицейских пропало полтонны марихуаны
17:25 Компания Huawei собирается выпустить безрамочный ноутбук Honor Magicbook
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода в Киеве побила очередной рекорд Погода в Киеве побила очередной рекорд
Новости: Порошенко: Украина выходит из СНГ Порошенко: Украина выходит из СНГ
Новости: Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину возвращаются заморозки В Украину возвращаются заморозки
Новости: Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье
Добавить комментарий
0