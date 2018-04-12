Влад Яма заинтриговал фанов снимком с женой

Пока в Сети обсуждали, почему LOBODA скрывала вторую беременность, появились подробности из личной жизни хореографа Влада Ямы. Так, шоумен вызвал целую дискуссию в Сети, опубликовав снимок с женой.

На фото, которым поделился Влад Яма в Инстаграм, он позирует со своей супругой Лилианой возле пасхального кролика, расположенного в центре Киева на Софийской площади.

"А на самом деле вчетвером"

Так подписал снимок Яма. Именно эта фраза и стала темой обсуждения в комментариях. Многие фолловеры решили, что жена хореографа ждет второго ребенка: "Вас можно поздравить?", "Ого. Будет ребеночек?". Впрочем, не все пользователи были согласны с таким мнением: "Люди. Ну, какая беременность. По смайликам же понятен смысл. Что в кадре их трое. Третий — заяц. А на самом деле ниже там еще их сын, которого они не показывают."

Напомним, спустя годы отношений Влад Яма и Лилиана поженились в 2015 году. Вместе пара воспитывает сына Леона.