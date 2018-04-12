Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко заявил о новых санкциях против РФ Порошенко заявил о новых санкциях против РФ
Новости: НБУ назвал новые сроки получения очередного транша МВФ НБУ назвал новые сроки получения очередного транша МВФ
Новости: Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение на ринг Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение на ринг
Новости: День космонавтики: удивительные снимки Земли из космоса (Фото) День космонавтики: удивительные снимки Земли из космоса (Фото)
X

Влад Яма заинтриговал фанов снимком с женой

Смотрите фото (3)
Влад Яма
18:12 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Фанаты начали подозревать, что у Влада скоро будет пополнение в семье.

Пока в Сети обсуждали, почему LOBODA скрывала вторую беременность, появились подробности из личной жизни хореографа Влада Ямы. Так, шоумен вызвал целую дискуссию в Сети, опубликовав снимок с женой.

На фото, которым поделился Влад Яма в Инстаграм, он позирует со своей супругой Лилианой возле пасхального кролика, расположенного в центре Киева на Софийской площади.

 

"А на самом деле вчетвером"

Так подписал снимок Яма. Именно эта фраза и стала темой обсуждения в комментариях. Многие фолловеры решили, что жена хореографа ждет второго ребенка: "Вас можно поздравить?", "Ого. Будет ребеночек?". Впрочем, не все пользователи были согласны с таким мнением: "Люди. Ну, какая беременность. По смайликам же понятен смысл. Что в кадре их трое. Третий — заяц. А на самом деле ниже там еще их сын, которого они не показывают."

 

Напомним, спустя годы отношений Влад Яма и Лилиана поженились в 2015 году. Вместе пара воспитывает сына Леона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Влад Яма, Жена Влада Ямы, Отдых Влада Ямы, Фото Влада Ямы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Надежда Дорофеева похвасталась стильным весенним образом Дело Кевина Спейси передали прокуратуре Инсайдер рассказал о реакции Хлои Кардашьян на измену Тристана Томпсона

Последние новости

Невозможно сдержать смех: свадебные снимки, на которых что-то пошло не так Клопп - о возможном уходе Салаха Корь в Украине: во Львове умер ребенок
Сегодня читают
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 Молдова попросит Киев о коридоре для вывода войск РФ из Приднестровья
03 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
04 Почему орбиты всех планет Солнечной системы находятся в одной плоскости
05 Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)
Новости сегодня
18:58 Усэйн Болт: Хочу серьезно заниматься футболом
18:57 Джошуа: За $ 50 млн подпишу контракт на бой с Уайлдером завтра же
18:56 Эксперты подсказали легкое упражнение, которое сделает живот плоским за 2 недели
18:45 В Греции разбился истребитель
18:41 Эксперты рассказали, какими будут цены на новые модели iPhone
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода в Киеве побила очередной рекорд Погода в Киеве побила очередной рекорд
Новости: Порошенко: Украина выходит из СНГ Порошенко: Украина выходит из СНГ
Новости: Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину возвращаются заморозки В Украину возвращаются заморозки
Новости: Ученые назвали профессии, которые вредят вашему здоровью Ученые назвали профессии, которые вредят вашему здоровью
Добавить комментарий
0