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Хлое Кардашьян преждевременно родила девочку

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Хлое Кардашьян
08:47 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известная модель Хлое Кардашьян преждеверменно родила своего первенца после того, как узнала о том, что ее бойфренд Тристан Томпсон изменяет ей.

Ранее сообщалось о том, что У беременной Хлое Кардашьян из-за мужа начались преждевременные схватки.

Теперь портал TMZ сообщил радостную новость о том, что Хлое Кардашьян впервые стала мамой. Как и предполагалось, 33-летняя Хлое родила дочь.

Известно, что бойфренд девушки, который изменял ей на протяжении всей беременности, также присутствовал на родах. Хлое решила, что не имеет морального права лишать Томпсона участия в таком важном событии. Также, рядом с девушкой находились ее мать Крис Дженнер и сестры Ким и Кортни.

Стоит отметить, что это уже третье прибавление в семействе Кардашьян-Дженнер за последние месяцы. У Ким Кардашьян третий ребенок, которого выносила суррогатная мать, родился 15 января. А Кайли Дженнер впервые стала мамой 1 февраля.

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Новости шоу бизнеса, Беременность, Дочка, Модель, Ребенок, Роды, Хлое Кардашьян.
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