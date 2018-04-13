Хлое Кардашьян преждевременно родила девочку

Ранее сообщалось о том, что У беременной Хлое Кардашьян из-за мужа начались преждевременные схватки.

Теперь портал TMZ сообщил радостную новость о том, что Хлое Кардашьян впервые стала мамой. Как и предполагалось, 33-летняя Хлое родила дочь.

Известно, что бойфренд девушки, который изменял ей на протяжении всей беременности, также присутствовал на родах. Хлое решила, что не имеет морального права лишать Томпсона участия в таком важном событии. Также, рядом с девушкой находились ее мать Крис Дженнер и сестры Ким и Кортни.

Стоит отметить, что это уже третье прибавление в семействе Кардашьян-Дженнер за последние месяцы. У Ким Кардашьян третий ребенок, которого выносила суррогатная мать, родился 15 января. А Кайли Дженнер впервые стала мамой 1 февраля.