Тристан Топмсон присутствовал при родах Хлое Кардашьян

Несмотря на недавний скандал, возникший между звездной парой после обвинения Тристана в измене, баскетболист присутствовал при рождении его дочери.

Фото с припаркованной на территории больницы машиной Тристана опубликовали очевидцы в Twitter.

Также известно, что несмотря на измену, Хлоя была рада видеть Тристана при рождении дочери.

"Этот скандал не красит их отношения, но рождение ребенка приостановит дальнейшее развитие конфликта, ведь сейчас все внимание должно быть приковано к ребенку", – сообщает инсайдер издания Page Six.

Напомним, что несколько дней назад в сети появилось видео, где на третьем месяце беременности Хлои ее любимый Тристан позволял себе целоваться с другими женщинами в клубе, а на этой неделе – даже провести ночь в одном из отелей с работницей нью-йоркского стриптиз-клуба Лани Блэр. Когда Хлоя Кардашян узнала эту новость, у нее начались преждевременные схватки, ведь она должна была родить дочь в конце апреля.