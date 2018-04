Тристан Топмсон присутствовал при родах Хлое Кардашьян

Несмотря на недавний скандал, возникший между звездной парой после обвинения Тристана в измене, баскетболист присутствовал при рождении его дочери.

Фото с припаркованной на территории больницы машиной Тристана опубликовали очевидцы в Twitter.

Can confirm Tristan Thompson was indeed at Hillcrest. He has since left, however. #Khloe @wkyc pic.twitter.com/s6xPVSTnpJ

— Tyler Carey (@TC_CLE) 12 апреля 2018 г.