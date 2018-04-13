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Беременная Светлана Лобода продемонстрировала свою фигуру

Светлана Лобода
13:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Светлана Лобода находится на восьмом месяце беременности.

Беременная Лобода, которая находится на восьмом месяце беременности, выложила в своем Instagram фото, на котором можно увидеть ее округлившийся живот.

 

ты говорила, что очень свободолюбивый человек. Но двое маленьких детей - это уже отказ от собственной свободы, не находишь? . Я считаю, что дети дают нам крылья, невероятное ощущение внутренней свободы. Потому что ты уже свою главную миссию на земле выполнила Тебе есть ради кого жить. В моменты каких-то жизненных неурядиц  я всегда вспоминаю глаза Евы. А скоро у меня появится еще одна пара глаз, о которых я буду думать, и точно никогда не сложу руки. Наверное, самое важное в жизни — понимать кто ты и зачем ты здесь. Я - знаю. Поэтому ничто не может ограничить мою свободу @cosmopolitan_russia

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Под фото певица также написала трогательные слова о материнстве, за что получила многочисленные комплименты от поклонников.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Беременность, Живот, Светлана Лобода, Фигура, Фото.
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