Беременная Светлана Лобода продемонстрировала свою фигуру
Новости шоу бизнеса: Светлана Лобода находится на восьмом месяце беременности.
Беременная Лобода, которая находится на восьмом месяце беременности, выложила в своем Instagram фото, на котором можно увидеть ее округлившийся живот.
ты говорила, что очень свободолюбивый человек. Но двое маленьких детей - это уже отказ от собственной свободы, не находишь? . Я считаю, что дети дают нам крылья, невероятное ощущение внутренней свободы. Потому что ты уже свою главную миссию на земле выполнила Тебе есть ради кого жить. В моменты каких-то жизненных неурядиц я всегда вспоминаю глаза Евы. А скоро у меня появится еще одна пара глаз, о которых я буду думать, и точно никогда не сложу руки. Наверное, самое важное в жизни — понимать кто ты и зачем ты здесь. Я - знаю. Поэтому ничто не может ограничить мою свободу @cosmopolitan_russia
Под фото певица также написала трогательные слова о материнстве, за что получила многочисленные комплименты от поклонников.