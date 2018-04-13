В конце 1880-х появился новый феномен, который вызвал восхищение и сочувствие у викторианского общества к людям у которых были генетические аномалии.

В конце 1880-х появился новый феномен, который вызвал восхищение и сочувствие у викторианского общества к людям у которых были генетические аномалии. Фотограф Чарльз Эйзенманн увидел прекрасную возможность в этом увлечение и начал фотографировать людей из "Шоу уродов", одетых так, будто они были из викторианского общества. Эйзенманн продолжал работать над своим архивом на протяжении 1870-х и 80-х годов.