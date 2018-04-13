Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина проведет ​масштабные испытания крылатых ракет Украина проведет ​масштабные испытания крылатых ракет
Новости: В НАТО назвали условия для вступления Украины в альянс В НАТО назвали условия для вступления Украины в альянс
Новости: Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости: Рок-н-ролл - это стиль жизни: легендарные мировые хиты (Фото) Рок-н-ролл - это стиль жизни: легендарные мировые хиты (Фото)
X

Слава из "Неангелов" сменила имидж

Слава из "Неангелов"
15:18 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Участница группы "Неангелы" Слава Каминская, которая недавно удивила кардинальной сменой цвета волос, дальше продолжает экспериментировать с имиджем.

Исполнительница сменила свой привычный рыжий цвет волос на розовый. Фотографии нового образа певица разместила в своем Instagram.

 

Мальвина уже не та

Публикация от Babaslavka (@slava_kaminska)

"Мальвина уже не та", – подписала одну из фотографий артистка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Волосы, Имидж, НеАнгелов, Певица, Прическа, Слава.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Принц Уильям проговорился о поле ребенка Хлое Кардашьян преждевременно родила девочку Уникальные снимки, которые нашли на блошином рынке (Фото)

Последние новости

Каннский кинофестиваль разыгрывает билеты Стало известно, когда приведут в порядок трассу Киев-Одесса Определена команда недели в Лиге Европы
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
03 Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
04 Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
05 НАПК внесло предписание Авакову
Новости сегодня
16:42 Россия выдворяет грузинского дипломата при посольстве Швейцарии
16:41 Уютные домики на деревьях, в которых можно обрести покой (Фото)
16:40 Вечерний лучик смеха: прикольные анекдоты 13 апреля
16:26 Джеймса МакЭвоя пригласили сняться в продолжении фильма "Оно"
16:11 СМИ: Россия не менее 5 лет шпионила за Скрипалями
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России заблокировали Telegram В России заблокировали Telegram
Новости: Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе Как прошла экспертиза Савченко на полиграфе
Новости: Прогноз погоды на 14-15 апреля: в Украине будет по-летнему тепло Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
Новости: Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео) Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео)
Добавить комментарий
0