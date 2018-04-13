https://telegraf.com.ua/files/2018/04/11c076c96c74c08edf80f1f115a460b5_svala3-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4009169-slava-iz-neangelov-smenila-imidzh.html
Слава из "Неангелов" сменила имидж
Новости шоу бизнеса: Участница группы "Неангелы" Слава Каминская, которая недавно удивила кардинальной сменой цвета волос, дальше продолжает экспериментировать с имиджем.
Исполнительница сменила свой привычный рыжий цвет волос на розовый. Фотографии нового образа певица разместила в своем Instagram.
"Мальвина уже не та", – подписала одну из фотографий артистка.
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