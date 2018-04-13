Влад Яма показал свой подкаченный торс

Кажется, что украинский танцовщик Влад Яма всегда при параде. Тренер шоу "Лига смеха" умеет выглядеть эффектно в любое время. Недавно селебрити запостил довольно откровенный снимок, на котором показал, как он выглядит перед сном.

ХАЛАТ Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 12 Апр 2018 в 11:01 PDT

35-летний танцовщик обнажил свой роскошный торс и похвастался стильным красным халатом от известного бренда Louis Vuitton. Такой вечерний look его поклонники сразу заценили, а некоторые даже назвал Влада настоящим бароном.