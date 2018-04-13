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Влад Яма показал свой подкаченный торс

Влад Яма
19:14 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известный танцор Влад Яма опубликовал пикантный снимок в своем Instagram.

Кажется, что украинский танцовщик Влад Яма всегда при параде. Тренер шоу "Лига смеха" умеет выглядеть эффектно в любое время. Недавно селебрити запостил довольно откровенный снимок, на котором показал, как он выглядит перед сном.

 

ХАЛАТ

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

35-летний танцовщик обнажил свой роскошный торс и похвастался стильным красным халатом от известного бренда Louis Vuitton. Такой вечерний look его поклонники сразу заценили, а некоторые даже назвал Влада настоящим бароном.

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Новости шоу бизнеса, Влад Яма, Лига смеха, Танцор Влад Яма, Украинские танцоры.
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