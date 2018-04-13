Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Перу и Украина в ближайшее время подпишут безвизовое соглашение Перу и Украина в ближайшее время подпишут безвизовое соглашение
Новости: Турчинов провел переговоры с замминистра Минобороны США Турчинов провел переговоры с замминистра Минобороны США
Новости: Назван лучший игрок недели в Лиге Европы Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Новости: Рок-н-ролл - это стиль жизни: легендарные мировые хиты (Фото) Рок-н-ролл - это стиль жизни: легендарные мировые хиты (Фото)
X

Актриса Вайнона Райдер впервые станет невестой

Вайнона Райдер
18:11 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Вайнона Райдер сыграет свадьбу с известным дизайнером Скоттом Маккинлейем Ханом.

46-летняя американская кинозвезда Вайнона Райдер ("Маленькие женщины", "Дракула", "Дом духов", "Чужой: Воскрешение") впервые выходит замуж. Мужем актрисы станет дизайнер Скотт Маккинлей Хан. Их роман начался в 2011 году.

В период с 1989 по 1993 год Вайнона состояла в романтических отношениях с Джонни Деппом, вместе с которым снималась в картине "Эдвард — Руки-ножницы". Влюбленные объявили о помолвке, но потом расстались.

Затем двукратная номинантка на премию "Оскар" встречалась с музыкантом Дейвом Пирнером и кинозвездой Мэттом Дэймоном.

Вайнона говорила, что не уверена в том, что когда-либо выйдет замуж. "Не знаю… Как по мне, так лучше вообще никогда не вступать в брак, чем несколько раз разводиться", — говорила она в одном из интервью.

Однако, Скотт заставил ее изменить мнение на этот счет. С ним актриса чувствует себя по-настоящему счастливой и готова рискнуть. Ее близкие рассказали, что пара не планирует роскошного бракосочетания. Гражданская церемония будет скромной. Устраивать приемы с приглашенными знаменитостями Вайнона и Скотт не хотят. Дата свадьбы пока не сообщается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Американские актрисы, Вайнона Райдер, Вайнона Райдер выходит замуж.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Анджелине Джоли присвоили звание самой уважаемой знаменитости Женщина дружит с шмелем: таких трогательных фото вы еще не видели (Фото) Принц Уильям проговорился о поле ребенка

Последние новости

Актриса Шарлиз Терон снялась в фотосессии для глянца ELLE "Нафтогаз" предупреждает сторонников "Северного потока-2" Фуркад: Если Устюгова признают виновным и лишат золота Олимпиады-2010, то я буду рад
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
03 Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
04 Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
05 НАПК внесло предписание Авакову
Новости сегодня
18:25 Смех да и только: когда на работе стало очень скучно
18:24 Тайсон Фьюри: Я наслаждался тем, что был толстым
18:13 Смех до коликов: курьезные строительные и дизайнерские неудачи
18:01 "Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч
17:48 Ирина Шейк опубликовала пикантные снимки с отдыха
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России заблокировали Telegram В России заблокировали Telegram
Новости: Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе Как прошла экспертиза Савченко на полиграфе
Новости: Генсек ООН: "Холодная война" вернулась Генсек ООН: "Холодная война" вернулась
Новости: Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео) Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео)
Добавить комментарий
0