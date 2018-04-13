Актриса Вайнона Райдер впервые станет невестой

46-летняя американская кинозвезда Вайнона Райдер ("Маленькие женщины", "Дракула", "Дом духов", "Чужой: Воскрешение") впервые выходит замуж. Мужем актрисы станет дизайнер Скотт Маккинлей Хан. Их роман начался в 2011 году.

В период с 1989 по 1993 год Вайнона состояла в романтических отношениях с Джонни Деппом, вместе с которым снималась в картине "Эдвард — Руки-ножницы". Влюбленные объявили о помолвке, но потом расстались.

Затем двукратная номинантка на премию "Оскар" встречалась с музыкантом Дейвом Пирнером и кинозвездой Мэттом Дэймоном.

Вайнона говорила, что не уверена в том, что когда-либо выйдет замуж. "Не знаю… Как по мне, так лучше вообще никогда не вступать в брак, чем несколько раз разводиться", — говорила она в одном из интервью.

Однако, Скотт заставил ее изменить мнение на этот счет. С ним актриса чувствует себя по-настоящему счастливой и готова рискнуть. Ее близкие рассказали, что пара не планирует роскошного бракосочетания. Гражданская церемония будет скромной. Устраивать приемы с приглашенными знаменитостями Вайнона и Скотт не хотят. Дата свадьбы пока не сообщается.