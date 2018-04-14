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Маша Ефросинина поделилась милым снимком с сыном
18:01 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Украинская актриса Маша Ефросинина похвасталась семейным снимком.
Маша Ефросинина часто публикует фото со своими сыном Сашей. В этот раз ведущая выложила фото в прогулки.
"Значит, если все женщины хотят, чтобы 8-ое марта длилось весь год в обнимку со Святым Валентином, то #мойАлександр совершенно не против отдать дней 300 под Пасху."
"Фото сегодняшнее, пасочку товарищ наколядовал за обаяние и съеденные сырники в кафе Paul", - подписала фото звезда. Также она писала, что будет возобновлять свой канал на YouTube.
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