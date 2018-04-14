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Популярная украинская певица удивила новым образом

Слава Каминская
23:21 Сегодня Телеграф
hronika.info

Новости шоу бизнеса: Новый образ певица объяснила желанием перемен.

Певица Слава Каминская недавно удивила своих поклонников, сменив цвет волос – артистка стала блондинкой. После этого Слава вернулась к привычному окрашиванию, но на днях вновь похвасталась новым цветом волос.

Слава Каминская опубликовала серию фото, на которых позирует с обновленным цветом волос – розовым:

А всех подписчиков, которым не понравился новый образ Славы Каминской, певица назвала «чучундрами» и посоветовала угомониться.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Имидж, Певица, Слава Каминская, Фото.
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