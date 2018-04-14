Популярная украинская певица удивила новым образом

Певица Слава Каминская недавно удивила своих поклонников, сменив цвет волос – артистка стала блондинкой. После этого Слава вернулась к привычному окрашиванию, но на днях вновь похвасталась новым цветом волос.

Слава Каминская опубликовала серию фото, на которых позирует с обновленным цветом волос – розовым:

Публикация от Babaslavka (@slava_kaminska) 12 Апр 2018 в 8:02 PDT

А всех подписчиков, которым не понравился новый образ Славы Каминской, певица назвала «чучундрами» и посоветовала угомониться.