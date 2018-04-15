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Дочь Синди Кроуфорд покрасовалась идеальным телом
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17:00 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Дочь популярной Синди Кроуфорд сейчас отдыхает Лос-Анджелесе.
16-летняя Кайя Гербер активно ведет свою страницу в Instagram, чтобы быть на волне популярности. За моделью сейчас охотно следят не только ее подписчики, но и папарацци - еще бы, ведь дочь Синди Кроуфорд делает настоящие успехи в модельной карьере.
На новом снимке, которым Кайя поделилась с поклонниками, она запечатлена в белом, обтягивающем фигуру топе, широких джинсовых штанах и кроссовках от Chanel.
У Гербер красивая фигура и идеально плоский живот, хотя ее фигуру и часто критикуют хейтеры. Совсем недавно, напомним, девушка делилась снимками из отпуска. В купальнике фигура Кайи тоже выглядит отлично.
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