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Дочь Синди Кроуфорд покрасовалась идеальным телом

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Кайя Гербер
17:00 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Дочь популярной Синди Кроуфорд сейчас отдыхает Лос-Анджелесе.

16-летняя Кайя Гербер активно ведет свою страницу в Instagram, чтобы быть на волне популярности. За моделью сейчас охотно следят не только ее подписчики, но и папарацци - еще бы, ведь дочь Синди Кроуфорд делает настоящие успехи в модельной карьере.

На новом снимке, которым Кайя поделилась с поклонниками, она запечатлена в белом, обтягивающем фигуру топе, широких джинсовых штанах и кроссовках от Chanel.

У Гербер красивая фигура и идеально плоский живот, хотя ее фигуру и часто критикуют хейтеры. Совсем недавно, напомним, девушка делилась снимками из отпуска. В купальнике фигура Кайи тоже выглядит отлично.

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