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Джамала порадовала красивой фигурой после родов

Джамала
21:28 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала во время беременности набрала совсем немного.

Украинская певица Джамала во время беременности набрала столь небольшой вес, что после рождения первенца практически молниеносно пришла в форму.

В своем микроблоге молодая мама опубликовала снимок в стильном голубом платье, подчеркнув стройную талию тонким пояском.

Изумленные подписчики в комментариях с восторгом отметили, что спустя всего две недели после родов 34-летняя артистка выглядит просто потрясающе.

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Новости шоу бизнеса, Джамала, Джамала после родов, Фигура Джамалы, Фигура Джамалы после родов.
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