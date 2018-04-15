https://telegraf.com.ua/files/2018/04/939261-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4011759-dzhamala-poradovala-krasivoy-figuroy-posle-rodov.html
Джамала порадовала красивой фигурой после родов
21:28 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала во время беременности набрала совсем немного.
Украинская певица Джамала во время беременности набрала столь небольшой вес, что после рождения первенца практически молниеносно пришла в форму.
В своем микроблоге молодая мама опубликовала снимок в стильном голубом платье, подчеркнув стройную талию тонким пояском.
Изумленные подписчики в комментариях с восторгом отметили, что спустя всего две недели после родов 34-летняя артистка выглядит просто потрясающе.
Telegraf.com.ua