Джамала порадовала красивой фигурой после родов

Украинская певица Джамала во время беременности набрала столь небольшой вес, что после рождения первенца практически молниеносно пришла в форму.

В своем микроблоге молодая мама опубликовала снимок в стильном голубом платье, подчеркнув стройную талию тонким пояском.

Изумленные подписчики в комментариях с восторгом отметили, что спустя всего две недели после родов 34-летняя артистка выглядит просто потрясающе.