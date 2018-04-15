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Виталий Козловский показал своего отца

Виталий Козловский
22:14 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярный певец Виталий Козловский решил трогательно поздравить отца.

Украинский певец Виталий Козловский на своей странице в Instagram разместил забавные фото со своим отцом и поздравил его с днем рождения, который, к слову был вчера.

Виталий решил трогательно поздравить отца, сочинив для него стих:

"Я сын простого человека, не вырос в роскоши излишеств. Не избалован был, как некто. Не видел чрезмерных пиршеств. Коль был бы глупым, мог бы злиться на то, что было все иначе. Нет, я могу лишь поклониться, тебе, Отец, за своё счастье. За счастье быть тобой любимым, и опекаемым тобою. Хоть иногда невыносимым я становлюсь, грублю порою. Прости меня, Отец, за это, ты самый близкий Друг на свете! Я сын большого Человека, а это главное, поверьте. С Днём рождения, Папа", – подписал фото Виталий.

Отметим, что отец певца, Виталий Сергеевич – работал электриком, часто ездил в командировки. Мать – Татьяна Николаевна, уехала на заработки в Италию, когда Виталию было 14 лет.

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