Знаменитая барбадосская певица и актриса Рианна появилась на третий день фестиваля Coachella в необычном наряде.

Знаменитая барбадосская певица и актриса Рианна появилась на третий день фестиваля Coachella в необычном наряде. Соответствующие фотографии звезда опубликовала на Іnstagram-странице. Смена прически, лишний вес, экстравагантные наряды – это не все, чем может удивить талантливая певица Рианна. Звезда просто потрясла всех недавним чудаковатым образом. Для выхода на популярный фестиваль Coachella, который до 22 апреля будет проходить в Лос-Анджелесе, Рианна выбрала десятки аксессуаров и балаклаву. Образ звезда дополнила полосатой рубашкой, теплым свитером и приталененими брюками со змеиным принтом. Вероятно, Рианна решила поражать всех новыми "луками" на Coachella. Однако такой эпатажный образ не понравился подписчикам певицы в соцсети. "Вы выглядите, как ящерица", "Это так безобразно", "Отвратительный наряд", – не скрывали разочарования люди. Среди поклонников Рианны также нашлись такие, кто восторженно приветствовал странный образ знаменитости, утверждая, что "Ри создает собственную моду".