Удивительные ретро-снимки, которые приоткроют вам завесу тайны: какими же были подростки в прошлых столетиях.

Удивительные ретро-снимки, которые приоткроют вам завесу тайны: какими же были подростки в прошлых столетиях. Люди всегда видели в молодом поколении нечто иное, принципиально отличающееся от поколений предков. А что, если посмотреть, какими были подростки, молодые люди и девушки каких-то сто лет назад? Трудно судить об их внутреннем мире и отличиях, однако можно сравнить, как выглядело молодое поколение в разных странах. И итог этого исследования впечатляет.