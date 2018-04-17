Хлои Кардашян дала дочери имя с подтекстом

Свой выбор звезда остановила на не совсем обычном, малышку нарекли Тру Томпсон.

В семье Кардашьян детям всегда давали очень необычные имена, которые сразу помогают им выделиться из толпы. Так, новорожденная малышка Хлои Кардашян не стала исключением. Как сообщила ее звездная мать, как наречь свою малышку она придумала еще задолго до ее рождения.

Известно, что 12 апреля знаменитость родила на свет девочку Тру Томсон, что в переводе означает "правда". Напомним, что сама Кардашян даже не подозревала, насколько актуальным будет имя ее малышки.

Скандал, который произошел накануне самих родов с изменой отца малышки Тристана Томпсона. Имя ребенка поклонники посчитали ответом на измену, звезда заявила, что теперь их связывает только общий ребенок. Т

Также Хлои Кардашян заявила, что малышка украла сердца всех членов их большой семьи. Вес Тру 2,72 килограмма, а рост 53,3 сантиметра.