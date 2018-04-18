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Бывшего мужа Дженнифер Энистон заметили в компании молодой актрисы

Джастин Теру
09:16 Сегодня Телеграф
www.gogetnews.info

Новости шоу бизнеса: Джастина Теру связывают далеко не дружеские чувства с актрисой Обри Плаза.

Экс-супруга Дженнифер Энистон вновь заметили в компании эффектной шатенки на улице Нью-Йорка. Они шли рядом и мило улыбались, а потом остановились возле одного из кафе.

Напомним, что в начале года Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон, с которой был вместе на протяжении шести лет.

Детей у пары нет. В своем заявлении экс-супруги рассказали, что разошлись мирно по обоюдному согласию.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Джастин Теру, Дженнифер Энистон, Обри Плаза, Чувства.
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