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Бывшего мужа Дженнифер Энистон заметили в компании молодой актрисы
09:16 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Джастина Теру связывают далеко не дружеские чувства с актрисой Обри Плаза.
Экс-супруга Дженнифер Энистон вновь заметили в компании эффектной шатенки на улице Нью-Йорка. Они шли рядом и мило улыбались, а потом остановились возле одного из кафе.
Напомним, что в начале года Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон, с которой был вместе на протяжении шести лет.
Детей у пары нет. В своем заявлении экс-супруги рассказали, что разошлись мирно по обоюдному согласию.
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