Бывшего мужа Дженнифер Энистон заметили в компании молодой актрисы

Экс-супруга Дженнифер Энистон вновь заметили в компании эффектной шатенки на улице Нью-Йорка. Они шли рядом и мило улыбались, а потом остановились возле одного из кафе.

Напомним, что в начале года Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон, с которой был вместе на протяжении шести лет.

Детей у пары нет. В своем заявлении экс-супруги рассказали, что разошлись мирно по обоюдному согласию.