Настоящие фотографии преступников прошлого века, обитающих в Нью-Йорке.

Настоящие фотографии преступников прошлого века, обитающих в Нью-Йорке. Нью-Йорк, как и любой другой мегаполис, является сосредоточием преступности, а о его бандах и разборках мафиози до сих пор ходят легенды. Представляем подборку фотографий из нью-йоркского прошлого, настолько ярких, что, глядя, например, на массового убийцу, спокойно рассказывающего о своих преступлениях, невольно хочется сделать шаг назад, подальше от монитора.