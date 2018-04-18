https://telegraf.com.ua/files/2018/04/13_main-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4016738-liliya-rebrik-pokazala-novyiy-snimok-s-docheryu.html
Лилия Ребрик показала новый снимок с дочерью
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18:05 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Телеведущая наслаждается декретным отпуском и показывает в соцсети, как проводит свободное от работы время.
В Инстаграме беременная Лилия Ребрик показала парочку свежих снимков, на которых она запечатлена с дочерью Дианой.
Подписала Лилия фотографии с дочкой так: "Це моя найкраща подружка! Як добре, що зараз є час більше гуляти... Насолоджуємося кожною хвилинкою з моїми коханими!".
В комментариях для Лилии и ее уже совсем взрослой дочурки было написано множество комплиментов и, судя по всему, это еще не конец, так как новые сообщения в ленте появляются с завидной регулярностью.
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