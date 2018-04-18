Лилия Ребрик показала новый снимок с дочерью

В Инстаграме беременная Лилия Ребрик показала парочку свежих снимков, на которых она запечатлена с дочерью Дианой.

Подписала Лилия фотографии с дочкой так: "Це моя найкраща подружка! Як добре, що зараз є час більше гуляти... Насолоджуємося кожною хвилинкою з моїми коханими!".

В комментариях для Лилии и ее уже совсем взрослой дочурки было написано множество комплиментов и, судя по всему, это еще не конец, так как новые сообщения в ленте появляются с завидной регулярностью.