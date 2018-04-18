Николь Кидман сыграет главную роль в фильме о феминистическом движении

Оскароносная актриса Николь Кидман сыграет главную роль в экранизации женского романа "Женское убеждение" американской писательницы Мэг Уолитцер.

В романе рассказывается о застенчивой студентке Грир, которая надеется, что ее жизнь изменилась с появлением в ней Фейда Франка, ключевой фигуры женского движения.

Кроме главной роли в фильме, Кидман будет иметь непосредственное отношение к созданию фильма, ведь съемками будет заниматься ее компания Blossom Films в сотрудничестве с известным продюсером Линдой Обст.

Стоит добавить, что недавно Николь Кидман намекнула, что готовит новый проект, опубликовав снимок обложки книги в своем Instagram.

"Меня не надо было долго убеждать объединиться с двумя экстраординарными женщинами в адаптации этого блестящего современного романа", – написала актриса.