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Николь Кидман сыграет главную роль в фильме о феминистическом движении

Николь Кидман
22:22 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Николь Кидман сообщила, что была очень рада проекту.

Оскароносная актриса Николь Кидман сыграет главную роль в экранизации женского романа "Женское убеждение" американской писательницы Мэг Уолитцер.

В романе рассказывается о застенчивой студентке Грир, которая надеется, что ее жизнь изменилась с появлением в ней Фейда Франка, ключевой фигуры женского движения.

Кроме главной роли в фильме, Кидман будет иметь непосредственное отношение к созданию фильма, ведь съемками будет заниматься ее компания Blossom Films в сотрудничестве с известным продюсером Линдой Обст.

Стоит добавить, что недавно Николь Кидман намекнула, что готовит новый проект, опубликовав снимок обложки книги в своем Instagram.

"Меня не надо было долго убеждать объединиться с двумя экстраординарными женщинами в адаптации этого блестящего современного романа", – написала актриса.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Женские романы, Женское убеждение, Мэг Уолитцер, Николь Кидман, Николь Кидман сыграет в новом фильме, Феминистическое движение.
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