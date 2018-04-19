Экс-солистка группы "ВИА-Гра" похвасталась гибкостью

В Инстаграме Надя Мейхер поделилась видеороликом, на котором продемонстрировала свою гибкость

Подписала короткое видео певица так: "Тётя Надя после занятий балетом, "в шпагате"))) помчалась по делам. И Вам хорошего денька желаю, Дороги Мои!!!!".

"Просто космос!", "Господи, какая Вы светлая и прекрасная!", "Умница Надежда..!!! Заряжаюсь от вас позитивом))", "Просто шикарно!" и еще много похожих комментариев написали под видео с Надеждой ее преданные фанаты.