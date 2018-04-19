"Мастер Шеф Подростки" 12 выпуск: участники почувствовали себя бизнесменами (Видео)

В первом конкурсе кулинарной битвы шоу "Мастер Шеф" подростки в выпуске 12 части 1 от 18.04.2018 почувствовали себя бизнесменами. Ведь они не только готовили, но и впервые в этом сезоне продавали свои блюда. Судьи назначили Настю капитаном красной команды, а Артура капитаном синих. И дали соперникам интересное кулинарное задание.

Обе команды должны были приготовить вкуснейший десерт, накормить им своих клиентов и заработать при этом как можно больше денег. Команды должны были определить самостоятельно, какие десерты для этого выбрать.

Во 2 части подростки капитанствовали! Судьи методом жеребьевки выбирли капитанов: Саша Шульга, Мирослава Стандратюк и Ярослав Вархоляк. Их задача заключалась в том, чтобы составить рейтинг участников, оценивая сильные и слабые стороны.

В части 3 подростки стали железнодорожниками. Это произошло на битве "черных". На кухне их ждали четыре поверхности, к которым были введены четыре пути, огражденные шлагбаумами. И только когда звучал сигнал семафора, проход к определенной поверхности открывался.

Одно из самых жестоких условий от судей - это то, что за одной поверхностью работает только один человек.