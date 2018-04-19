Знаменитости, увидев друг друга, не растерялись.
37-летней светской львице Пэрис Хилтон и 67-летней актрисе Джейн Сеймур пришлись по вкусу одинаковые наряды.
37-летней светской львице Пэрис Хилтон и 67-летней актрисе Джейн Сеймур пришлись по вкусу одинаковые наряды.
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