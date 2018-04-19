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Ольга Фреймут рассказала, почему раздавала котят

Ольга Фреймут
20:58 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ольга Фреймут разозлилась на поклонников и рассказала, что она просто творила добро.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут отметилась новой скандальной выходкой: она пришла в Верховную Раду с корзиной, в которой были живые котята и пыталась раздать животных.

Такой поступок Фреймут изрядно разгневал сеть, многие написали, что это издевательство над котятами. По словам очевидцев, телеведущая просто "пихала" животных всем незнакомым прохожим под Верховной Радой.

Но сама ведущая говорит, что "творила добро".

"... Котят из приюта отдавала в хорошие руки. Из трех малышек дом удалось найти одному, с пятнышком на носике. Спасибо господину Сергею, что приютили малышку! Только получила фото с нового дома котика – он в тепле, пьет молочко, ему выбирают имя. Буду и дальше помогать бездомным животным. У всех бездомных должен быть дом. Жду писем от волонтеров", – написала Ольга и добавила несколько фото.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Ольга Фреймут, Ольга Фреймут пришла с котятами, Ольга Фреймут раздавала котят, Ольга Фреймут творит добро.
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