Дочь Ольги Сумской показала новую прическу

Антонина Паперная опубликовала в своем микроблоге новый снимок. На фото звезда предстала в непривычном образе – с короткими волосами.

Подписчики спорят, решилась ли Тоня отрезать свои локоны или просто воспользовалась париком.

Фанаты считают, что короткая стрижка не идет актрисе и просят ее не обрезать свои волосы.