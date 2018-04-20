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Дочь Ольги Сумской показала новую прическу

Антонина Паперная
04:37 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Антонина Паперная позировала с короткими волосами.

Антонина Паперная опубликовала в своем микроблоге новый снимок. На фото звезда предстала в непривычном образе – с короткими волосами.

Подписчики спорят, решилась ли Тоня отрезать свои локоны или просто воспользовалась париком.

Фанаты считают, что короткая стрижка не идет актрисе и просят ее не обрезать свои волосы.

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Новости шоу бизнеса, Антонина Паперная, Дочь Ольги Сумской, Звезды, Прическа, Фото.
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