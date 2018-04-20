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Дочь Ольги Сумской показала новую прическу
04:37 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Антонина Паперная позировала с короткими волосами.
Антонина Паперная опубликовала в своем микроблоге новый снимок. На фото звезда предстала в непривычном образе – с короткими волосами.
Подписчики спорят, решилась ли Тоня отрезать свои локоны или просто воспользовалась париком.
Фанаты считают, что короткая стрижка не идет актрисе и просят ее не обрезать свои волосы.
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