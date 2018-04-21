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Новости: Милли Бобби Браун стала самой юной влиятельной персоной
Милли Бобби Браун стала самой юной влиятельной персоной
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Милли Бобби Браун стала самой юной влиятельной персоной

Милли Бобби Браун стала самой влиятельной юной персоной в мире
08:38 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: vistanews.ru

Новости шоу бизнеса: 14-летняя актриса стала самой юной участницей списка "Топ‐100 самых влиятельных людей" за всю историю его существования.

Британско-американская актриса Милли Бобби Браун стала первым юным лауреатом премии топ-100 "Самый влиятельный человек", сообщает издание журнала "TIME".

Она стала популярна после сыгранной роли девочки, имеющей сверхъестественные способности в сериале "Очень странные дела". И благодаря этой роли получила номинацию премии "Эмми", как за лучшую исполненную женскую роль второго плана в 13 лет. Как рассказал о Милли Аарон Пол, американский актер и лауреат "Эмми", при общении с ней мужчина видел рассудительную и мудрую не по годам девочку, думающую не так, как многие взрослые.

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Милли Бобби Браун

В своем неполном 14-летнем возрасте юная актриса Милли Бобби Браун была прозвана самым молодым продюсером Голливуда. Девочка решила взяться за экранизацию книг Нэнси Спрингер, главной героиней которых является младшая сестра Шерлока Холмса Энола.

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Актриса также активно выражает гражданскую позицию: на церемонию вручения наград Nickelodeon Kids' Choice Awards 2018 она пришла в рубашке, на которой были напечатаны имена погибших во время нападения на школу в Южной Флориде в феврале этого года.

Вместе с Милли Бобби Браун в топ-100 самых влиятельных людей попали Карди Би, Рианна, Илон Маск, Эммануэль Макрон, Николь Кидман, Опра Уинфри и др.

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Новости шоу бизнеса, TIME, Актриса Милли Бобби Браун, Милли Бобби Браун, Самый влиятельный человек, Юные актрисы.
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