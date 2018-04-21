Милли Бобби Браун стала самой юной влиятельной персоной

Британско-американская актриса Милли Бобби Браун стала первым юным лауреатом премии топ-100 "Самый влиятельный человек", сообщает издание журнала "TIME".

Она стала популярна после сыгранной роли девочки, имеющей сверхъестественные способности в сериале "Очень странные дела". И благодаря этой роли получила номинацию премии "Эмми", как за лучшую исполненную женскую роль второго плана в 13 лет. Как рассказал о Милли Аарон Пол, американский актер и лауреат "Эмми", при общении с ней мужчина видел рассудительную и мудрую не по годам девочку, думающую не так, как многие взрослые.

Милли Бобби Браун

В своем неполном 14-летнем возрасте юная актриса Милли Бобби Браун была прозвана самым молодым продюсером Голливуда. Девочка решила взяться за экранизацию книг Нэнси Спрингер, главной героиней которых является младшая сестра Шерлока Холмса Энола.

Актриса также активно выражает гражданскую позицию: на церемонию вручения наград Nickelodeon Kids' Choice Awards 2018 она пришла в рубашке, на которой были напечатаны имена погибших во время нападения на школу в Южной Флориде в феврале этого года.

Вместе с Милли Бобби Браун в топ-100 самых влиятельных людей попали Карди Би, Рианна, Илон Маск, Эммануэль Макрон, Николь Кидман, Опра Уинфри и др.