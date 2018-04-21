Шведская королевская семья отреагировала на смерть молодого диджея Avicii

"Мы имели честь быть с ним знакомым и восхищаться им и как художником, и как прекрасным человеком, каким он был. Он сделал нашу свадьбу незабываемой своей удивительной музыкой. Выражаем соболезнования его семье", – заявили брат наследницы престола принц Карл Филипп и его жена София.

Премьер-министр Швеции со своей стороны отметил, что Avicii был "одним из величайших музыкантов Швеции".

Напомним, вечером 20 апреля ряд западных СМИ сообщили, что в Омане нашли мертвым одного из самых известных диджеев и музыкальных продюсеров Avicii (настоящее имя – Тим Берглинг). Мужчине было 28 лет. Впоследствии эту информацию подтвердила его преc-секретарь.

Добавим, что с 2016 года Avicii перестал давать живые выступления из-за проблем со здоровьем. В конце сентября 2017 года он вместе с британской певицей косоварського происхождения Ритой Орою представил музыкальное видео, которое было снято в Киеве.

Тим Берглинг также известным под алиасом Tim Berg.