Шведская королевская семья отреагировала на смерть молодого диджея Avicii
Новости шоу бизнеса: Королевская семья Швеции и премьер-министр страны Стефан Левен выразили соболезнования в связи со смертью 28-летнего музыканта Тима Берглинга.
"Мы имели честь быть с ним знакомым и восхищаться им и как художником, и как прекрасным человеком, каким он был. Он сделал нашу свадьбу незабываемой своей удивительной музыкой. Выражаем соболезнования его семье", – заявили брат наследницы престола принц Карл Филипп и его жена София.
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Премьер-министр Швеции со своей стороны отметил, что Avicii был "одним из величайших музыкантов Швеции".
Напомним, вечером 20 апреля ряд западных СМИ сообщили, что в Омане нашли мертвым одного из самых известных диджеев и музыкальных продюсеров Avicii (настоящее имя – Тим Берглинг). Мужчине было 28 лет. Впоследствии эту информацию подтвердила его преc-секретарь.
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Добавим, что с 2016 года Avicii перестал давать живые выступления из-за проблем со здоровьем. В конце сентября 2017 года он вместе с британской певицей косоварського происхождения Ритой Орою представил музыкальное видео, которое было снято в Киеве.
Тим Берглинг также известным под алиасом Tim Berg.