До и после: трансгендеры всего мира поделились в соцсетях фотографиями своих трансформаций.

Что бы не говорили про трансгендеров, им на самом деле очень тяжело живётся из-за непонимания окружающих того, что кому то может быть не комфортно в своём родном теле. 31 марта прошёл международный день трансгендеров «Transgender Day of Visibility», что на русский язык можно перевести как "День публичности трансгендеров". В честь этого события трансгендеры стали публиковать фотографии своих трансформаций в соцсетях с хэштегом #momentsintransition, чтобы поддержать тех, кто до сих пор находится в заложниках собственного тела. Предлагаем вам взглянуть на коллекцию фотографий трансгендеров в стиле "до и после". Трансгендеры размещают свои фотографии в соцсетях, чтобы оказать поддержку тем, кто на данный момент психологически борется с самим собой и планирует в будущем стать тем, кем они на самом деле себя чувствуют.