https://telegraf.com.ua/files/2018/04/80949_0-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4035453-ledi-gaga-udivila-novyim-imidzhem.html
Леди Гага удивила новым имиджем
07:37 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Певица Леди Гага показала себя в нежном образе.
Леди Гага прославилась благодаря своим неожиданным экспериментам с внешностью. В чем только не появлялась певица на публике! Однако все это, похоже, останется в прошлом, ведь теперь певицу все больше привлекают более естественные образы.
На днях артистка опубликовала серию фотографий, на которых сложно узнать прежнюю королеву монстров.
Минимум макияжа, светлые волосы, нежное платье — теперь Леди Гага такая. И поклонники отмечают, что такой она им нравится больше прежнего.
Telegraf.com.ua