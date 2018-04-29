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Леди Гага удивила новым имиджем

Леди Гага
07:37 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица Леди Гага показала себя в нежном образе.

Леди Гага прославилась благодаря своим неожиданным экспериментам с внешностью. В чем только не появлялась певица на публике! Однако все это, похоже, останется в прошлом, ведь теперь певицу все больше привлекают более естественные образы.

На днях артистка опубликовала серию фотографий, на которых сложно узнать прежнюю королеву монстров.

Минимум макияжа, светлые волосы, нежное платье — теперь Леди Гага такая. И поклонники отмечают, что такой она им нравится больше прежнего.

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Новости шоу бизнеса, Леди Гага, Леди Гага в нежном образе, Новый имидж Леди Гаги.
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