Леди Гага удивила новым имиджем

Леди Гага прославилась благодаря своим неожиданным экспериментам с внешностью. В чем только не появлялась певица на публике! Однако все это, похоже, останется в прошлом, ведь теперь певицу все больше привлекают более естественные образы.

На днях артистка опубликовала серию фотографий, на которых сложно узнать прежнюю королеву монстров.

Минимум макияжа, светлые волосы, нежное платье — теперь Леди Гага такая. И поклонники отмечают, что такой она им нравится больше прежнего.