Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Джамала показала новорожденного сыночка

Джамала
08:53 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Поклонники заметили, что певице Джамале очень идет материнство.

Украинская певица и тренер "Голоса страны-8" Джамала, которая недавно впервые стала мамой поделилась в сети трогательным фото со своим маленьким сыном.

Нежный снимок молодая мама разместила в Instagram.

"Наш первый месяц вместе", - подписала Джамала фото, на котором держит на руках своего первенца.

Всего за несколько часов трогательный снимок собрал более 50 тысяч лайков и множество теплых комментариев.

melocotonchik Как же вам идет материнство!

natalibilak56 Очень нежное и милое фото

elvirahalilova7 Какая вы женственная!

yuliya83cherevach Теплый "комочек" счастья. Здоровья вам крепкого

shmygolenka Мими мими как это прекрасно

roskuriakov Боже мой как мило человечик малюсенький, поздравляю.

lussi0908 Какие вы милые. Пусть растет здоровым, счастливым, на радость родителей.

fan_tina2018 Такой зайка. Даже не верится, что ему уже 1 месяц. Только недавно родился!!

liubov55 Любовь и нежность!!!

Напомним, Джамала родила сына 27 марта. Для певицы и ее супруга Бекира Селейманова этот малыш стал первенцем. Новоиспеченные родители дали мальчику крымскотатарское имя - Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

Отметим, что спустя две недели после родов, певица поделилась с поклонниками трогательным фото.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Джамала, Джамала после родов, Джамала с ребенком, Сын Джамалы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Фотограф показал, чем на самом деле занимаются жители Гонконга на крышах небоскребов (Фото) Сделай сам: девушка создала потрясающее платье из мусорных пакетов (Фото) Творческая хозяйка воплощает в жизнь сны своей собаки пока она спит (Фото)

Последние новости

Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом Плишкова в Штутгарте оформила 10-й титул в карьере Ситуация в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
18:11 Xiaomi презентовала бесшумную клавиатуру
18:00 Ушуая - самый южный город на планете (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0