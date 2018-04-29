Джамала показала новорожденного сыночка

Украинская певица и тренер "Голоса страны-8" Джамала, которая недавно впервые стала мамой поделилась в сети трогательным фото со своим маленьким сыном.

Нежный снимок молодая мама разместила в Instagram.

"Наш первый месяц вместе", - подписала Джамала фото, на котором держит на руках своего первенца.

Всего за несколько часов трогательный снимок собрал более 50 тысяч лайков и множество теплых комментариев.

melocotonchik Как же вам идет материнство!

natalibilak56 Очень нежное и милое фото

elvirahalilova7 Какая вы женственная!

yuliya83cherevach Теплый "комочек" счастья. Здоровья вам крепкого

shmygolenka Мими мими как это прекрасно

roskuriakov Боже мой как мило человечик малюсенький, поздравляю.

lussi0908 Какие вы милые. Пусть растет здоровым, счастливым, на радость родителей.

fan_tina2018 Такой зайка. Даже не верится, что ему уже 1 месяц. Только недавно родился!!

liubov55 Любовь и нежность!!!

Напомним, Джамала родила сына 27 марта. Для певицы и ее супруга Бекира Селейманова этот малыш стал первенцем. Новоиспеченные родители дали мальчику крымскотатарское имя - Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

Отметим, что спустя две недели после родов, певица поделилась с поклонниками трогательным фото.