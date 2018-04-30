Емили Ратажковски станцевала горячий танец (Видео)

В своем блоге на Instagram звезда выложила свежий воспалительное видео, на котором танцует в новом купальнике в горошек.

Big mood @inamorataswim Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Апр 2018 в 3:37 PDT

Cardiff in Публикация от Inamorataswim (@inamorataswim) 29 Апр 2018 в 4:18 PDT

Ратажковски энергично изгибается под веселую мелодию и небрежно подпевает. Еще одно соблазнительное фото модель выложила во втором своем блоге.