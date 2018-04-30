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Емили Ратажковски станцевала горячий танец (Видео)

Емили Ратажковски
10:04 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Супермодель Емили Ратажковски не устает рекламировать собственные купальники и заодно показывает своим сторонникам откровенные кадры.

В своем блоге на Instagram звезда выложила свежий воспалительное видео, на котором танцует в новом купальнике в горошек.

 

Big mood @inamorataswim

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

Cardiff in

Публикация от Inamorataswim (@inamorataswim)

 

Ратажковски энергично изгибается под веселую мелодию и небрежно подпевает. Еще одно соблазнительное фото модель выложила во втором своем блоге. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Видео, Знаменитость, Модель, Танец, Эмили Ратажковски.
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