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Джаред Лето прогулялся по вечернему Киеву
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Новости шоу бизнеса: Известный американский музыкант и актер, лидер рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето приехал в Киев накануне концерта.
Перед концертом Джаред прошелся по улицам города и даже воспользовался киевским общественным транспортом.
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Напомним, легендарные 30 Seconds to Mars 30 апреля соберут киевский Дворец Спорта на грандиозный концерт.
В Instastories своего микроблога Лето выложил несколько фото и видеороликов своей экскурсии.
Стоит добавить, что это не первый визит музыканта в Украину: в 2014 году во время гастролей Джаред посетил Евромайдан – фотографировал баррикады и общался с протестующими, которые тогда жили в палатках.
"В Украине живут смелые и отважные люди, у которых есть мечта", – тогда сказал Лето.
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