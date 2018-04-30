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Джаред Лето прогулялся по вечернему Киеву

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Джаред Лето
13:13 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известный американский музыкант и актер, лидер рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето приехал в Киев накануне концерта.

Перед концертом Джаред прошелся по улицам города и даже воспользовался киевским общественным транспортом.

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Напомним, легендарные 30 Seconds to Mars 30 апреля соберут киевский Дворец Спорта на грандиозный концерт.

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В Instastories своего микроблога Лето выложил несколько фото и видеороликов своей экскурсии.

Стоит добавить, что это не первый визит музыканта в Украину: в 2014 году во время гастролей Джаред посетил Евромайдан – фотографировал баррикады и общался с протестующими, которые тогда жили в палатках.

"В Украине живут смелые и отважные люди, у которых есть мечта", – тогда сказал Лето.

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