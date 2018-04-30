Джаред Лето прогулялся по вечернему Киеву

Перед концертом Джаред прошелся по улицам города и даже воспользовался киевским общественным транспортом.

Напомним, легендарные 30 Seconds to Mars 30 апреля соберут киевский Дворец Спорта на грандиозный концерт.

В Instastories своего микроблога Лето выложил несколько фото и видеороликов своей экскурсии.

Стоит добавить, что это не первый визит музыканта в Украину: в 2014 году во время гастролей Джаред посетил Евромайдан – фотографировал баррикады и общался с протестующими, которые тогда жили в палатках.

"В Украине живут смелые и отважные люди, у которых есть мечта", – тогда сказал Лето.