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Маша Ефросинина в оригинальном купальнике похвасталась отдыхом в Мексике

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Маша Ефросинина
15:02 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Свой пляжный образ ведущая дополнила шляпкой и солнцезащитными очками.

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото из путешествия. Ефросинина вместе с подругой отдыхает в Мексике.

На одном из снимков Мария позирует на пляже в оригинальном слитном купальнике. Свой пляжный образ ведущая дополнила шляпкой и солнцезащитными очками.

"В Мексике с интернетом ж…па! Есть wi fi в определенном углу комнаты номера, и то не всегда! Что прекрасно – сразу прочитана книга. Совершенно на одном дыхании- "Под небом Аустерлица" Натальи Влащенко", – подписала кадр звезда.

"Купальник супер", "Нереальная", "Красавица", "Купальник очень красивый", "Маша, Вы красавица!", "Вы красотка, вот только ведро на заднем фоне портит впечатление", – комментируют пользователи.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Знаменитость, Купальник, Маша Ефросинина, Мексика, Отдых, Телеведущая, Фото.
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