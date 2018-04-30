Маша Ефросинина в оригинальном купальнике похвасталась отдыхом в Мексике

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото из путешествия. Ефросинина вместе с подругой отдыхает в Мексике.

На одном из снимков Мария позирует на пляже в оригинальном слитном купальнике. Свой пляжный образ ведущая дополнила шляпкой и солнцезащитными очками.

"В Мексике с интернетом ж…па! Есть wi fi в определенном углу комнаты номера, и то не всегда! Что прекрасно – сразу прочитана книга. Совершенно на одном дыхании- "Под небом Аустерлица" Натальи Влащенко", – подписала кадр звезда.

"Купальник супер", "Нереальная", "Красавица", "Купальник очень красивый", "Маша, Вы красавица!", "Вы красотка, вот только ведро на заднем фоне портит впечатление", – комментируют пользователи.