Лилия Ребрик показала первое фото с новорожденной дочерью

Малышка появилась на свет в частном роддоме, где рожала и певица Джамала. Лилия поделилась со своими поклонниками нежными фото с новорожденной дочкой, которая держит маму за руку.





"Счастливая ночь... 30 апреля 2.24 ночи... Дикая Полина Андреевна. Наша #дикаясемейка стала еще на 4 кг счастливее", – подписала кадр Ребрик.

Как известно, телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий поженились в 2011 году. Пара также воспитывает старшую дочь Диану.