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Лилия Ребрик показала первое фото с новорожденной дочерью
Новости шоу бизнеса: Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик во второй раз стала мамой: она родила девочку 30 апреля, которую назвали Полиной.
Малышка появилась на свет в частном роддоме, где рожала и певица Джамала. Лилия поделилась со своими поклонниками нежными фото с новорожденной дочкой, которая держит маму за руку.
"Счастливая ночь... 30 апреля 2.24 ночи... Дикая Полина Андреевна. Наша #дикаясемейка стала еще на 4 кг счастливее", – подписала кадр Ребрик.
Как известно, телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий поженились в 2011 году. Пара также воспитывает старшую дочь Диану.
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