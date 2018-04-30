16-летняя Кайя Гербер вновь демонстрирует поклонникам, как отдыхает.

16-летняя Кайя Гербер вновь демонстрирует поклонникам, как отдыхает. Модель опубликовала в Сети несколько кадров, на одном из которых запечатлена в купальнике и с мокрыми волосами. А на другом - в красном бикини, голубой рубашке и панаме. Девушка наслаждается отпуском, ведь уже в свои 16 лет достаточно много работает. С кем отдыхает, модель не рассказала, но часто Кайя отправляется к морю со своей семьей или с подругами. Вероятно, Синди Кроуфорд считает, что ее дочь уже достаточно взрослая и может сама решать, куда ей ехать отдыхать и с кем.