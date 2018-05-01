https://telegraf.com.ua/files/2018/05/161_Guy-Rtchie-Jacqui-Ainsley-1112_LdBJRNr-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4039506-gay-richi-s-zhenoy-posetili-kiev.html
Гай Ричи с женой посетили Киев
15:18 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Британский режиссер Гай Ричи и его жена Джеки приехали в Киев.
Режиссер "Карты, деньги, два ствола" сфотографировался в одном из киевских ресторанов грузинской кухни.
Фото Ричи с персоналом заведения запостил в Facebook ресторатор Евгений Гусовский.
Жена режиссера запостила в Instagram Бессарабский рынок и купола Святой Софии.
Telegraf.com.ua