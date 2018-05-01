Гай Ричи с женой посетили Киев

Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек

Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей

Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)