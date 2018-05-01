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Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе
Новости шоу бизнеса: Американская супермодель Джиджи Хадид и известный британский певец, экс-участник группы One Direction Зейн Малик возобновили свои отношения.
Одну из самых красивых пар современности, которая 2 месяца назад объявила о разрыве, застали за поцелуем.
Судя по страстному поцелую, Джиджи Хадид и Зейн Малик не только восстановили отношения, но и сохранили свои взаимные чувства.
Стоит добавить, что когда Джиджи и Зайн расходились, то модель сказала, что все что должно быть – будет всегда.
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