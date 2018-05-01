Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе

Одну из самых красивых пар современности, которая 2 месяца назад объявила о разрыве, застали за поцелуем.

Судя по страстному поцелую, Джиджи Хадид и Зейн Малик не только восстановили отношения, но и сохранили свои взаимные чувства.

Стоит добавить, что когда Джиджи и Зайн расходились, то модель сказала, что все что должно быть – будет всегда.